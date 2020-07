Marc Roche: "Elizabeth II soutient tacitement le Brexit"

Marc Roche, journaliste belge installé à Londres, dresse le portrait d’une femme peu cultivée, mais intelligente et qui sait ce qu’elle veut. Notamment au sujet du Brexit.

Journaliste et chroniqueur basé à Londres, Marc Roche est Anversois d’origine mais il vient récemment d’obtenir la citoyenneté britannique. Il a non seulement prédit le Brexit mais il pense aussi que la Grande-Bretagne s’en portera mieux. Dans son dernier livre, consacré à la Reine Elizabeth II, il décode le règne et le fonctionnement de cette femme de 94 ans en apparence inoxydable qu’il a eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises. À chacune de ces entrevues, la Reine lui a posé les trois questions qu’elle pose à chacun de ses invités: "De quel pays êtes-vous originaire? Depuis combien de temps vivez-vous à Londres? Vous vous y plaisez?"

Comment expliquer l’attachement et l’affection des Britanniques à l’égard de la Reine?

L’opinion britannique n’est pas tant attachée à la Reine Elizabeth II qu’à l’institution monarchique. D’un point de vue historique, la courte parenthèse républicaine sous Cromwell au XVIIe siècle n’a pas laissé des souvenirs impérissables aux Britanniques. Aujourd’hui, la monarchie fait figure de point fixe dans la tourmente. Mis à part l’affaire Meghan, la monarchie est une institution peu affectée par les scandales alors que la plupart des autres grandes institutions sont déconsidérées.

À force de vivre dans une bulle, la Reine est-elle vraiment informée de ce qui se passe dans son royaume et dans le monde?

Elle vit sous une cloche dorée, complètement déconnectée de la vie quotidienne des Britanniques et de la société multiculturelle qu’est devenue l’Angleterre. Elle ne se rend pas compte non plus à quel point les soins de santé en Grande-Bretagne sont en piteux état, ce qui explique en partie le lourd tribut payé au Covid-19. Elle ne lit que le Racing Post, qui est un journal hippique. C’est une femme qui n’est pas très cultivée, ce n’est pas une intellectuelle. Par contre, c’est une femme intelligente. Lorsqu’il participait encore à la vie publique, son mari la tenait informée. Aujourd’hui, elle est entourée de flagorneurs qui n’osent pas lui dire ses quatre vérités.

Pourquoi ne voulait-elle pas être reine?

Lorsqu’elle est montée sur le trône à la mort de son père, Elizabeth était impréparée à la tâche. Elle ne voulait pas voir la maladie de son père qu’elle adorait. Elle a payé un prix élevé pour avoir hérité du trône aussi jeune. Elle a sacrifié sa vie de famille et refoulé toute manifestation d’instinct maternel. Ce qui a été désastreux pour ses enfants et petits-enfants dont beaucoup sont émotionnellement retardés.

Pourrait-elle un jour abdiquer au profit de Charles?

Une Reine d’Angleterre n’abdique pas. Son serment est religieux et c’est une femme profondément croyante. Elle a promis devant Dieu d’accompagner son peuple jusqu’à la mort. En outre, elle reste traumatisée par l’abdication de son oncle Edward VIII en 1936.

Vous soupçonnez la Reine d’être pro-Brexit. Sur quoi appuyez-vous cette affirmation?

La Reine n’a jamais laissé transpirer son opinion. Pourtant, je défends la thèse – sacrilège aux yeux de certains – du soutien tacite de la Reine au largage des amarres avec l’UE. D’abord, parce que l’Angleterre royaliste des petites villes et des campagnes a plébiscité le retrait de l’Union. Les références de la Reine sont celles de la haute aristocratie: ordre, autorité, anti-intelligentsia. Rien à voir avec les valeurs de l’élite métropolitaine, diplômée, cosmopolite et pro-UE. Ensuite, la Reine n’a pas oublié les épisodes mouvementés – avec le véto français notamment – qui ont mené à l’entrée du Royaume-Uni dans la CEE. Contre la volonté de son gouvernement, elle a tenté en vain de préserver le Commonwealth, dont elle reste le chef, ainsi que la relation spéciale avec Washington. Elle s’est fait une raison une fois l’adhésion actée en 1973 mais elle n’a pas oublié pour autant. La plupart des membres de la famille royale penchent d’ailleurs en faveur du Brexit.

Vous maintenez que le Royaume-Uni sortira par le haut du Brexit? Si oui, à quelle échéance?

Le Royaume-Uni se portera mieux hors de l’Union. Quant à l’échéance, cela dépendra de l’issue des négociations en cours. Si un accord minimal est conclu avec l’Union, il faudra trois ans pour que l’économie britannique se rétablisse complètement. Si par contre on s’achemine vers un Brexit dur, il faudra au minimum cinq ans.

Quels sont ses rapports de la Reine avec Boris Johnson?

La Reine aime bien Boris Johnson. Au début, il avait certes créé un scandale en la forçant à signer la suspension illégale du Parlement pour faire passer le Brexit. Mais les choses se sont aplanies depuis lors. La Reine lisait Boris Johnson déjà lorsqu’il était correspondant du Telegraph à Bruxelles et qu’il écrivait des mensonges au sujet de l’Union européenne. Boris Johnson lui rappelle à bien des égards son Premier ministre favori qu’était Winston Churchill dont il partage la jovialité, le coffre et les talents d’écrivain.

Avec qui le courant n’est-il jamais passé à Downing Street?

Avec Edward Heath, parce qu’il était misogyne et qu’il ne la prenait pas au sérieux. Autre défaut: il était froid et ne la faisait pas rire. Contrairement à Churchill, McMillan ou Boris Johnson. Heath était aussi trop lettré pour elle et elle n’appréciait pas son célibat. Mais surtout, elle ne lui a pas pardonné d’avoir, en 1972, sacrifié le Commonwealth sur l’autel de l’adhésion à l’Europe.

Vous semblez sous-entendre que la Reine aurait un problème avec les Juifs.

Cela remonte à la période de la Palestine mandataire et la naissance sanglante de l’État d’Israël. Les organisations clandestines Irgoun et Stern commettaient régulièrement des attentats et elle a été fort marquée par la pendaison de deux soldats britanniques là-bas. Mais il y a plus. La Reine partage les préjugés que nourrit l’aristocratie anglicane à l’égard des Juifs mais également à l’égard des Catholiques. Je n’affirme pas qu’elle est antisémite, je dirais plutôt qu’elle est indifférente aux Juifs. Alors qu’elle a toujours été proche du monde musulman, comme d’ailleurs l’aristocratie anglaise depuis les aventures de Lawrence d’Arabie notamment.

Vue en plein écran "Elle ne voulait pas être reine", Marc Roche, éd. Albin Michel, 350 pages, 19,90 € ©doc

Dans quelle mesure a-t-elle été affectée par l’épisode Meghan Markle?

Dans un premier temps, elle a accueilli Meghan Markle à bras ouverts. C’était bon pour l’image multiculturelle de la monarchie et en plus, le prince Harry n’étant que sixième dans l’ordre de succession, ce mariage n’avait aucune conséquence dynastique. Mais Meghan a rapidement bafoué cette bonne entente en traînant certains tabloïds devant les tribunaux. C’est une chose que la Reine s’interdit de faire, car la presse populaire est la principale interface entre Buckingham et l’opinion. Meghan s’est ensuite mise à embrasser des causes qui lui semblaient sans intérêt comme le sort des travailleuses du sexe par exemple. Le comportement de Meghan est à l’opposé de celui de Kate Middleton, c’est-à-dire "sois belle et tais-toi". À partir de là, elle devait passer à la trappe. Ce qui fut fait sans ménagement. La Reine est machiavélique sans jamais avoir lu Machiavel.

Après avoir réalisé cette biographie non autorisée, serez-vous toujours convié à Buckingham?