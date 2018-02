Martin Schulz renonce au poste de ministre des Affaires étrangères

L'ancien président du Parlement européen craint que la polémique suscitée par son entrée au gouvernement au sein du SPD ne pèse sur le vote des 464.000 adhérents du parti, qui doivent avaliser, ou non, l'accord de coalition conclu avec les conservateurs le 4 mars. "Les débats autour de ma personne menacent le succès du vote. Je déclare donc renoncer à rejoindre le gouvernement fédéral et j'espère, par la même occasion, que cela mettra fin aux débats au sein du SPD", ajoute-t-il.

On évoquait pourtant déjà le nom d'Andrea Nahles , ex-secrétaire générale du parti et ancienne ministre du Travail, pour lui succéder.

Le chef du SPD, qui avait déjà conduit son parti à son plus bas historique aux élections de septembre, a été vertement attaqué jeudi soir par son prédécesseur à la tête du parti et actuel ministre des Affaires étrangères Sigmar Gabriel. "Ce qui reste, c'est seulement le regret (de voir) à quel point chez nous au SPD on agit avec peu de respect les uns envers les autres et de voir que la parole donnée compte si peu", a jugé Sigmar Gabriel.