Matteo Salvini renvoyé en justice pour séquestration de migrants

Un tribunal de Sicile accuse Matteo Salvini d'abus de pouvoir et de séquestration de personnes pour avoir bloqué l'été dernier durant plusieurs jours, 116 migrants à bord d'un navire des gardes-côtes italiens.

Oeuvrer pour le bien des Italiens

Convaincu d'oeuvrer pour le bien des Italiens, le souverainiste Matteo Salvini est sûr qu'il reviendra au pouvoir et son renvoi en justice n'est pour lui qu' une péripétie dans sa stratégie de reconquête.

"Mes deux enfants ont le droit de savoir que, si leur papa était souvent loin de la maison, ce n'est pas parce qu'il passait son temps à séquestrer des êtres humains mais parce que défendre les frontières et la sécurité de son pays était son devoir", a lancé Matteo Salvini mercredi devant les sénateurs.

"Or tout le monde en Italie, qu'on me trouve sympathique ou antipathique, savait et sait qu'en votant pour la Ligue, en votant pour Salvini, nous aurions tout fait pour bloquer les débarquements d'immigrés clandestins", a-t-il ajouté.