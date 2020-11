Mélenchon "propose" sa candidature à la présidentielle française

En France, le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a "proposé" sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 dimanche sur TF1, sollicitant une "investiture populaire" de 150.000 signatures afin d'asseoir une position qu'il sait fragile par rapport à 2017. "Je suis prêt. Je propose ma candidature. Mais à une condition, je demande une investiture populaire: je serai candidat définitivement si et seulement si j'ai recueilli 150.000 signatures de parrainage, à ce moment-là je me sentirai investi par le peuple".

Le tribun Insoumis, 69 ans, devrait aisément récolter ces parrainages . Il a lui-même estimé, la semaine dernière, que ce seuil, qu'il propose pour l'ensemble des candidatures à la présidentielle, correspond au score des "petits candidats" et ne constitue donc pas une barrière difficile à franchir.

Affaibli

"Quand tout va mal et que ça semble être nuit noire pour beaucoup de gens qui ne trouvent pas leur compte dans la brutalité de cette société, il faut allumer une lumière pour qu'on se dise 'il y a un bout au tunnel, on peut faire autrement'", a-t-il déclaré. Mélenchon a en outre estimé que le gouvernement français n'avait "tiré aucune leçon" du précédent confinement mis en oeuvre pour freiner la propagation du coronavirus et que la deuxième vague de l'épidémie s'annonçait "sévère".