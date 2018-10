Mélenchon se dit victime d'un traquenard tendu par une "police politique"

Le chef de file de La France insoumise (parti de gauche radicale français), Jean-Luc Mélenchon, a dénoncé ce jeudi une "police politique" coupable à ses yeux de lui avoir tendu un "traquenard", à l'issue de son audition par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières.

L'ancien candidat à la présidentielle a été entendu pendant cinq heures à Nanterre, près de Paris, dans le cadre des enquêtes ouvertes par le parquet sur les activités des assistants parlementaires européens de LFI et les comptes de la campagne présidentielle. "C'est un traquenard, c'est une opération de police politique" , a-t-il lancé à sa sortie.

"Je ne mets pas en cause la police mais (...) la police politique, c'est-à-dire la décision politique d'instrumentaliser des magistrats et des policiers pour essayer de faire un mauvais sort à l'un des chefs de l'opposition."

"Cinq heures pour enfoncer des portes ouvertes" , a-t-il déploré, assurant avoir déjà répondu à toutes les questions qui lui ont été posées, notamment sur les collaborateurs de LFI au Parlement européen.

De Bruxelles, à l'issue d'un Conseil européen centré sur le Brexit, Emmanuel Macron a répondu: "Nous avons une Constitution, elle est claire, l'autorité judiciaire est indépendante dans notre pays et j'en suis le garant , pour tout le monde et, n'en déplaise à certains il n'y a pas d'exception." Au total, une vingtaine de personnes, dont plusieurs élus de LFI, ont été entendues en deux jours sur les mêmes dossiers.

Procédure pour violences

Une troisième procédure pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique a été ouverte mercredi contre Jean-Luc Mélenchon, conséquence de la perquisition menée mardi au siège de LFI au cours de laquelle le dirigeant de la gauche radicale et ses proches ont vivement apostrophé des policiers et le procureur, et forcé la porte du local.