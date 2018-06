Merkel signe des accords de migration bilatéraux avec 14 pays, dont la Belgique

Toute la question maintenant est de savoir si la chancelière allemande peut sauver son gouvernement avec ces accords bilatéraux. Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, se rencontrent à ce sujet dimanche.

Très affaiblie par une fronde de son aile droite bavaroise, la dirigeante conservatrice souhaite notamment que les migrants arrivant en Allemagne mais déjà enregistrés dans un autre pays de l'Union européenne soient placés dans des centres d'accueil spéciaux et aux conditions très restrictives , selon la même source.

Angela Merkel a toujours refusé toute mesure unilatérale et a négocié d'arrache-pied à Bruxelles des avancées au niveau européen pour réduire la pression migratoire et contenter son turbulent allié.



Elle a également assuré avoir obtenu le feu vert de 14 pays de l'UE (Belgique, Hongrie, Pologne, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suède) en vue de renvoyer les migrants enregistrés dans ces pays, selon des sources au sein de la coalition.