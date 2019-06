Merkel, un "joker" pour la Commission européenne

Pas de consensus

Pourquoi cette hypothèse revient-elle? Aucun candidat à la présidence de la Commission ne fait consensus. Trois noms sont toujours en lice. Margrethe Vestager, la candidate libérale de Renew Europe, Michel Barnier (PPE), brillant négociateur du Brexit, en réserve de la république, et Manfred Weber (PPE).

Le problème, c’est que l’heure n’est pas à la conciliation. Lors de la réunion de vendredi entre les six dirigeants européens chargés de préparer un accord sur la présidence de la Commission pour le sommet des 20 et 21 juin, aucun accord n’est ressorti. Pour certains analystes, il n’est pas exclu qu’il faille songer à une personnalité forte et incontestée. "En cas d’impasse, Merkel pourrait être un joker, car il faut quelqu’un qui fait consensus au sein du Conseil européen", dit Benjamin Bodson, spécialiste des affaires européennes à l’Institut Egmont. Une hypothèse, selon lui, à prendre avec des pincettes.