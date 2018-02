Michel Barnier: "Il n'y a pas de volonté de punir le Royaume-Uni"

Plusieurs difficultés subsistent entre l'UE et le Royaume-Uni, reconnaît le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier. Le dernier round de négociations, cette semaine, a mis à jour des désaccords sur la période de transition.

"Si ces désaccords subsistent, la transition ne sera pas acquise" a martelé ce vendredi Michel Barnier , le chef négociateur de l’Union européenne. Le nouveau round de négociation entre l’UE et le Royaume-Uni , qui avait lieu cette semaine à Bruxelles, s'est terminé sur une note négative.

Le Brexit doit avoir lieu le 29 mars 2019 , mais des désaccords, qualifiés de "substantiels" persistent entre les deux négociateurs sur la période de transition qui doit s'étaler jusque fin 2020. Or, le temps presse. "En octobre prochain, à quelques jours près, nous devons avoir un accord de retrait. Cela fait moins de dix mois", avertit Michel Barnier. "Il faut un accord solide, qui ne laisse aucune place à l’ambiguïté".

Les points de désaccords

L’Union européenne souhaite que le droit européen continue à s’appliquer pleinement au Royaume-Uni durant la période de transition. Mais elle ne veut plus que Londres s'associe aux décisions qu'elle prendra.

Pour s'assurer du respect de la législation européenne par le Royaume-Uni, la Commission européenne a remis cette semaine une note juridique aux 27 Etats de l’UE proposant un règlement des conflits plus rapide que les procédures ordinaires. Cette note a été communiquée à la presse.

"Londres doit assumer les conséquences inévitables de quitter l’UE et ses institution"

Pour le négociateur européen, il est nécessaire de trouver un mécanisme de résolution des conflits particulier vu la durée d’une procédure en infraction classique devant la Cour de justice de l’UE, généralement supérieure à deux ans. "Nous avons une situation particulière liée à la durée très courte de la transition", dit-il, "or, dans cette durée, on a par le temps de prendre des décisions avec les recours habituels (…). Il n’y a pas de volonté de punir. Il faut trouver une solution", résume-t-il, rappelant qu'un système similaire existe avec la Suisse.

Par ailleurs, le gouvernement de Theresa May voudrait pouvoir s’opposer à certaines législations adoptées durant la période de transitions si ces règles ne sont pas favorables au Royaume-Uni. Michel Barnier s’y oppose également, trouvant anormal que le pays "demande un droit d’opt in alors qu’il a décidé de quitter l’Union européenne". Pour le chef négociateur, "Londres doit assumer les conséquences inévitables de quitter l’UE et ses institutions".