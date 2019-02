Michel et May s'accordent sur la question du retour des islamistes

Charles Michel et Theresa May auront une "approche parallèle" sur la question du retour des combattants de l'Etat islamique (EI). Le Premier ministre belge et la Première ministre du Royaume-Uni se sont entretenus à ce sujet par téléphone ce dimanche.

Après le contact téléphonique de ce matin entre Theresa May et Charles Michel, des conseillers belges et britanniques vont se pencher sur le dossier dans les prochaines heures. M. Michel aura également dans les prochains jours un contact avec son homologue néerlandais Mark Rutte et avec le président français Emmanuel Macron.