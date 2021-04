Michel et von der Leyen peinent à s'accorder sur l'après-Ankara

Une semaine après le "Sofagate", Charles Michel et Ursula von der Leyen se sont expliqués à huis clos devant les chefs de groupe du Parlement européen.

"Je ne laisserai jamais cela se reproduire", a assuré la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen , lors d'une réunion à huis clos avec son homologue du Conseil, Charles Michel , sous l'égide du Président du Parlement, David Sassoli . La citation est rapportée par un des témoins de la scène. "Michel s'est abondamment excusé, von der Leyen est restée très formelle et elle a fait référence aux nouveaux arrangements faits pour leurs visites, auxquels Michel n'a pas fait référence", poursuit cette source. Et de glisser ce commentaire: "Il semble que la thérapie va nécessiter plusieurs séances..." Un résumé fidèle, selon une autre source, qui ajoute que la discussion a aussi beaucoup tourné sur la relation à la Turquie au-delà de l'incident.

Le modus vivendi

Malgré l'amende honorable, le torchon n'a donc pas fini de brûler entre Ursula von der Leyen et Charles Michel, une semaine après l'incident d'Ankara. Si tout le monde s'accorde pour regretter l'image captée par les caméras, et pour dire qu'il faut éviter la réédition d'un tel symbole, c'est sur la manière qu'on ne s'entend plus.