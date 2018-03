Michel ne veut pas négocier avec les Etats-Unis "un révolver sur la tempe"

À son arrivée, le Premier ministre, Charles Michel était particulièrement en verve. Le délai accordé par les États-Unis à l'Union européenne sur la hausse des tarifs d'importations d'acier et d'aluminium "donne l'impression qu'il y a une volonté des États-Unis de négocier avec l'UE en mettant un revolver sur notre tempe ", a-t-il lancé. "Ce n'est pas une manière très loyale de négocier quand on est des partenaires aussi solides sur le plan historique".

Le président américain Donald Trump a autorisé dans la nuit de jeudi à vendredi la suspension jusqu'au 1er mai des taxes des États-Unis de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium de plusieurs de leurs partenaires importants, dont l'Union européenne. Seuls le Canada et le Mexique sont pour l'instant exclus des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. La Chine n'a pas eu cette chance. Le président Trump a signé jeudi "un memorandum ciblant l'agression économique de la Chine" auquel la Chine a bien entendu répondu .

Le Brexit n'empêche pas la solidarité

Les dirigeants de l'Union européenne ont adopté vendredi leur position commune pour les négociations à venir de la relation commerciale post-Brexit avec Londres. Avant de quitter ses homologues, la Première ministre britannique Theresa May a souhaité une "nouvelle dynamique dans la négociation". Elle veut assurer un partenariat "fort" entre les deux blocs sur le plan économique et en matière de sécurité, malgré leur divorce programmé fin mars 2019.

Donald Tusk, président du Conseil européen, avait appelé les 27 à valider l'accord pour une transition post-Brexit présenté en début de semaine par les négociateurs, Michel Barnier pour l'UE et le Britannique David Davis. "Nous franchissons aujourd'hui une étape décisive dans cette négociation difficile et extraordinaire", a expliqué Barnier. Les lignes directrices ainsi fixées vont permettre au Français et à son équipe de commencer la discussion sur le cadre du futur partenariat avec Londres, "qui devra respecter les principes et l'identité de l'UE et du marché unique".