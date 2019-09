Mis en examen, Richard Ferrand n'entend pas démissionner

"Serein sur l'issue de la procédure"

"Le président de l'Assemblée nationale est déterminé à poursuivre la mission que lui ont confiée ses pairs et ses électeurs au service de la représentation nationale et de son pays", poursuivent les services de Richard Ferrand.

Pas d'obligation de démission

Richard Ferrand, a-t-elle poursuivi, n'est pas ministre et n'est donc pas soumis à la règle édictée par l'exécutif selon laquelle tout membre du gouvernement mis en examen devait démissionner. "On est dans deux situations qui sont complètement différentes, un membre du gouvernement est nommé, un parlementaire est élu", a expliqué Sibeth Ndiaye.

Soutien de la majorité

Aucun doute que l'examen des faits démontrera son intégrité. Il bénéficie toujours de la présomption d'innocence et doit rester président de l'Assemblée nationale où il jouit de la confiance et de l'estime d'une très large majorité de députés.

Dans la même ligne, plusieurs membres du gouvernement et de la majorité présidentielle ont apporté leur soutien au président de l'Assemblée nationale et appelé à son maintien au perchoir.

"Aucun doute que l'examen des faits démontrera son intégrité", a écrit Gilles Le Gendre, à la tête du groupe La République en marche (LaRem) au Palais-Bourbon sur Twitter. " Il bénéficie toujours de la présomption d'innocence et doit rester président de l'Assemblée nationale où il jouit de la confiance et de l'estime d'une très large majorité de députés."

Des faits qui remontent à 2011

Anticor appelle à la démission

Les Républicains sont plus réservés. "Je n'aime pas les appels à la démission dans tous les sens. Je pense qu'il faut laisser la justice se faire sereinement et on gagnerait à ce qu'il y ait un peu plus de calme et de sérénité dans ce type de situation, ne pas condamner les personnes trop vite", a déclaré la porte-parole du parti Lydia Guirous sur RFI. "Mais qu'il prenne ses responsabilités, effectivement, puisqu'il avait déjà dû démissionner lorsqu'il était ministre."