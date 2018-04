"Monsieur Michel, regardez les preuves et retirez vos paroles!" (Ken Loach)

Le recteur de l'ULB Yvon Englert a tenté d'apaiser la polémique. "L'université a toujours été mobilisée contre l'antisémitisme. C'est vrai qu'il y a une recrudescence en Belgique et en Europe, et c'est un souci", a-t-il reconnu.

"J’ai trouvé choquant d’avoir à faire une déclaration sur cette allégation d'antisémitisme parce que toute ma vie de travail, tous les films que j’ai fait, sont en défense des droits humains, du droit international et de la justice", a-t-il martelé. "Je connais très bien l’histoire de l’Holocauste. C’est l’extrême droite qui a causé cela et je n’ai rien à voir avec", a-t-il ajouté. "L’antisémitisme et le racisme sont, dans notre société, liés à la peur de l’étranger, du différent, et sont traduits en haine. C’est profondément dégoûtant, dérangeant".