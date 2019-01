"Monsieur Verhofstadt, laissez les Roumains se débrouiller"

Plutôt que l'épreuve du feu, ce fut celle de la douche froide pour la Première ministre Viorica Dancila (PSD, socialiste), venue défendre mardi au Parlement européen à Strasbourg les priorités de la présidence roumaine de l'UE pour les six prochains mois.

Le président roumain Klaus Iohannis (PNL, libéral) s’oppose au projet du gouvernement de Viorica Dancila de réformer le code pénal et d’amnistier pour certains faits de corruption. Derrière cette loi, le gouvernement roumain aurait, entre autre, la volonté de "blanchir" le président du parti socialiste roumain, Liviu Dragnea , condamné à deux ans de prison pour fraude électorale .

Le chef de file des libéraux Guy Verhofstadt (ADLE) s'est inquiété du non-respect de l'indépendance des médias, des ONG et de l'état de la procédure criminelle en Roumanie. "Votre gouvernement continue à suivre le chemin qui conduit directement aux mauvaises pratiques d'Orban et de Kaczynski", les dirigeants de Pologne et de Hongrie, a dit l'ancien Premier ministre belge, "vous planifiez une loi accordant l'amnistie à la corruption, en permettant aux gros poissons d'échapper aux tribunaux".