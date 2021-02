Mouvement d'humeur contre la FIFA des think tanks

Les universités ont le classement de Shanghaï, les think tanks ont l'index de Pennsylvanie, qui dresse la liste des meilleurs. Cocorico bruxellois pour Bruegel: le groupe de réflexion économique tennoodois, dont fait notamment partie l'économiste belge André Sapir, se classe second – sur plus de 11.000 think tanks – après la fondation Carnegie. Parmi les 85 groupes de réflexion de Belgique, on peut aussi épingler Egmont, think tank lié aux Affaires étrangères, classé 120e mondial et 31e d'Europe occidentale. Il boxe au-dessus de sa catégorie , arrivant devant l'International Crisis Group au budget dix fois supérieur, glisse-t-on rue des Petits Carmes.

Mais de la même manière que le classement de Shanghaï a son lot de détracteurs, le Global Go To Think Tank Index, mis au point par l'université de Pennsylvanie, fait des mécontents. L'European Policy Centre (EPC, 121e au classement) l'annonce urbi et orbi, ne comptez plus sur lui pour participer. Le palmarès est établi à partir de questionnaires par lesquels les think tanks cautionnent leurs pairs: "À moins qu'il y ait des changements significatifs dans la méthodologie appliquée et sa transparence, l'EPC ne prendra plus part à cet exercice à l'avenir", fait savoir l'AISBL financée par la fondation Roi Baudoin. En Allemagne, la Stiftung Wissenschaft und Politik a pris la même attitude, indiquant avoir "des réserves massives" sur le processus. Chez Bruegel comme à l'Institut Egmont, on dit partager les réserves sur la méthodologie, sans pour autant se priver de jouer le jeu.