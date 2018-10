Mutti lance l'après Merkel

Les électeurs allemands rejettent en effet en masse depuis quelques mois les deux grands partis traditionnels qui gouvernent le pays sans discontinué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lors des élections régionales en Hesse qui se sont tenues dimanche, la CDU a recueilli à peine 27% des voix, contre 38,3% en 2013. Le SPD a, lui, reculé de 10,9% avec 19,8% des bulletins en sa faveur. Deux semaines plus tôt, les sociaux-démocrates avaient subi une claque encore plus brutale en devenant le… cinquième parti du Land le plus riche du pays avec 9,7% des voix contre 20,6% quatre ans plus tôt. Les conservateurs bavarois de la CSU, alliés traditionnels de la CDU, ont, pour leur part, perdu 10,5 points depuis 2013 en rassemblant 37,2% des bulletins de vote.