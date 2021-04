Négociations serrées en vue sur le certificat vaccinal européen

L'Union européenne veut adopter "avant la fin juin" son certificat vert numérique, un instrument proposé par la Commission européenne pour permettre de voyager à nouveau malgré la pandémie. L'idée est de redémarrer les voyages dès l'été, relancer le tourisme et faciliter les déplacements des frontaliers . Pour obtenir son sésame, le voyageur devra prouver qu'il est vacciné contre le Covid-19, ou, à défaut, qu'il s'est remis de la maladie ou présenter un résultat de test négatif.

Les délais sont serrés. La procédure législative impose l'accord du Parlement et du Conseil européen, l'instance représentant les 27 États de l'UE. Or, des divergences subsistent entre les deux institutions, que des négociations devront aplanir en peu de temps. Les députés européens, en session cette semaine, décideront mercredi d'un mandat de négociation avec le Conseil.

Risque de discrimination

L'une des pierres d'achoppement porte sur le caractère non discriminatoire du certificat vaccinal. Pour les eurodéputés, il devra rétablir la libre circulation sur le territoire de l'UE, sans discrimination. Or, après 5 mois de vaccination, à peine 20% des Européens sont vaccinés, et les prix des tests PCR sont élevés. Quant aux États, ils adoptent depuis le début de la pandémie des mesures de restrictions différentes.