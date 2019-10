Neuf dirigeants catalans condamnés à des peines de prison pour sédition

Le verdict est finalement tombé. Il était attendu avec une énorme inquiétude à Madrid et à Barcelone. Ce lundi, la Cour Suprême espagnole a condamné pour "sédition" à neuf dirigeants séparatistes catalans à des peines de prison allant de neuf à treize ans pour leur implication dans le référendum d'autodétermination d'octobre 2017 et la déclaration unilatérale d'indépendance qui avait suivi.

La haute cour n'a pas retenu le chef de "rébellion", le plus controversé, car il impliquait un degré de violence que l’accusation n’a pas été en mesure de démontrer. Considéré comme un crime contre la Constitution il était passible de peines plus lourdes (jusqu'à 25 ans de prison).

L'ancien vice-président du gouvernement régional catalan Oriol Junqueras , tête de file de la Gauche Républicaine (ERC), élu au Parlement européen en mai dernier, écope de la plus grosse peine. Il est condamné à 13 ans de prison et d’inéligibilité. En détention provisoire depuis novembre 2017 comme huit autres accusés, Oriol Junqueras a déclaré, à travers ses collaborateurs, qu’il fallait "construire un nouvel Etat pour fuir de celui qui poursuit les démocrates".

Cinq anciens "ministres" régionaux ont également été condamnés à des peines de plus de 10 ans: Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, à 12 ans de prison et d'inéligibilité pour sédition et détournement de fonds publics. Josep Rull, Joaquim Forn, à 10 ans et demi de prison et d'inéligibilité pour sédition.