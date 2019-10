Neuf pays pour contenir les prix des médicaments

"Les patients auront ainsi accès plus rapidement à des médicaments innovants, de qualité, à des prix abordables" , se félicite Maggie De Block. "Mieux nous sommes préparés à l’arrivée de nouveaux traitements, au plus vite nous pouvons les mettre à disposition de nos patients une fois qu’ils sont sur le marché. Dans un secteur aussi international que celui de l’industrie pharmaceutique, unir nos forces est fondamental", estime-t-elle.

Le bébé Pia

L’International Horizon Scanning Initiative émane d’une collaboration ayant débuté en 2017 entre la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l’Autriche, sous l’appellation BeNeLuxA . Cette collaboration a déjà donné de premiers résultats, sous la forme de baisses de prix obtenues sur certains médicaments innovants. C’est le cas par exemple du traitement initial administré à la petite Pia, cet enfant de neuf mois atteinte d’amyotrophie spinale, dont les parents ont ensuite lancé une collecte de fonds par SMS en septembre dernier afin de pouvoir lui fournir un autre traitement, encore plus onéreux (1,9 million d’euros la dose).

De son côté, le Comité de monitoring a publié la semaine dernière des prévisions peu rassurantes en la matière. Le coût des médicaments devrait augmenter de 30% les prochaines années pour atteindre 6,6 milliards d’euros en 2024. Cette année-là, la facture des fournitures pharmaceutiques aura augmenté deux fois plus vite que celle des hôpitaux, trois fois plus vite que celle des salaires des médecins et six fois plus vite que celle des salaires des infirmiers.