Niall Ferguson, historien: "La vaccination en Europe est un fiasco"

Pour sa présentation lors du New Year Event de Mediafin (éditeur du Tijd et de L'Echo), l'historien Niall Ferguson revient sur les sujets internationaux du moment: la gestion de la vaccination dans le monde, les défis américains, la Chine et la position de l'Europe au milieu de tout ça.

"La musique qui me vient à l’esprit, c’est le Winterreise de Schubert. Parce que notre voyage d’hiver est loin d’être fini." Voilà qui campait bien l’ambiance, ce jeudi soir, lors du New Year Event de Mediafin (éditeur de L’Echo et du Tijd): un Niall Ferguson en visioconférence devant une scène quasi-vide, parlant de l’hiver sanitaire depuis son domicile, dans le Montana. Et l’historien écossais de citer celui qu’il a conseillé, l’ancien candidat républicain à la présidence américaine, John McCain: "Il fait toujours plus sombre avant le noir absolu."

Future of Europe | 4 questions à l'historien Niall Ferguson

Alors, monsieur Ferguson, où en est-on dans ce Game of Thrones sanitaire?

"Nous allons voir les premières améliorations fin février, mars, lorsque l’immunité collective commencera à se développer grâce aux vaccins", estime-t-il. Mais la chronologie ne sera pas la même pour tous les pays. En termes de vaccination, Israël passe avant tout le monde, avec 30% de sa population vaccinée, compte l’historien. Puis viennent les Émirats arabes, avec 20%, et le Royaume-Uni, en troisième position, avec 10%. "Pour l’Europe, c’est une véritable débâcle, un fiasco, lance Ferguson. C’est à cause de cette bureaucratie écrasante que les Britanniques ont toujours critiquée. C’est une leçon importante pour l’Europe: la décentralisation est préférable. On l’a vu lors de la crise financière, celle de l’immigration, et maintenant la crise sanitaire. Elles ont toutes mené à des mauvaises décisions."

L’Amérique de Biden n’est pas mieux lotie. Et ce, pour six raisons, estime Ferguson. Le virus tout d’abord, mais aussi l’âge du président qui, selon les statistiques, "a 5% de probabilité de mourir dans l’année". L’immigration, ensuite, ou les homicides en constante augmentation. Ne parlons pas de la dette qui mettra le dollar sous pression. Enfin la Chine. La Chine "qui va rattraper les États-Unis dans les années 2030". Ne voyez pas d’apaisement de ce côté-là de la planète. "La posture lancée par Trump va continuer." Nous sommes dans la saison 2 d’une guerre froide, estime-t-il. L’Europe, avec sa volonté de ne pas y participer, va devoir plier et choisir.

"Quand Angela Merkel quittera la scène politique, de nouveaux politiciens européens changeront le cap."

"La première guerre froide était transatlantique. Le deuxième est trans-Pacifique, l’Europe est devenue moins stratégique. Son non-alignement avec les États-Unis va devenir problématique. Nous ne pouvons pas tenir avec la Chine, avec la question de Taïwan, Hong Kong, les camps, cette politique orwellienne. Angela Merkel est la dernière à vouloir cette neutralité. Quand elle quittera la scène politique, de nouveaux politiciens européens changeront le cap."