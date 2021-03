Nicolas Sarkozy en attente du procès Bygmalion

Le Covid-19 accapare l'espace médiatique au point même de dicter le rythme judiciaire des affaires Sarkozy. Alors que s'ouvrait, ce mercredi, le procès lié au financement illégal de sa campagne électorale de 2012, ce dernier a finalement été reporté à mai et juin en raison de la pandémie. Les juges ont accédé à la requête de Jérôme Lavrilleux, l'ex-directeur adjoint de la campagne de Nicolas Sarkozy, dont deux avocats ont contracté le virus.

Deux semaines après sa retentissante condamnation dans "l'imbroglio des écoutes", qui lui a valu trois ans de prison dont un ferme , et pour laquelle il a fait appel, l'ancien président français doit être jugé pour cette autre affaire, surnommée "Bygmalion". Un nom énigmatique se référant à l'agence de communication qui était, à l'époque, en charge d'organiser des événements liés à la campagne électorale du candidat de la droite (UMP).

Aux côtés de l'ex-président, figurent 13 personnes - des cadres de l'UMP, de Bygmalion, des experts comptables - tous comparaissant (même s'ils ne sont pas accusés des mêmes faits) pour faux et usage de faux, abus de confiance, escroquerie et financement illégal de campagne électorale, et complicité ou recel de ces délits. Il leur est reproché d'avoir laissé filer le budget de la campagne pour multiplier les meetings à coups de millions. Au total, l'UMP aurait ainsi dépensé 42,8 millions d'euros au moins, près du double du plafond autorisé par la loi.