Nicolas Sarkozy, obligé de témoigner dans un procès, joue la carte du mutisme

L'ancien président français Nicolas Sarkozy, forcé par la justice de témoigner au procès de ses anciens proches dans une affaire de sondages surfacturés, a dénoncé mardi devant le tribunal une "décision parfaitement anticonstitutionnelle" et "totalement disproportionnée", avant de garder le silence.

"Une décision anticonstitutionnelle et disproportionnée"

"J'ai appris par la presse que vous aviez lancé un mandat d'amener pour me contraindre par la force publique à venir témoigner", a-t-il déclaré d'emblée. " De mon point de vue, cette décision n'est pas constitutionnelle et, surtout, elle est totalement disproportionnée ", a-t-il dénoncé.

Cinq des anciens proches de Nicolas Sarkozy sont interrogés, depuis le 18 octobre, sur des prestations de conseil et de fourniture de sondages pour des millions d'euros entre 2007 et 2012. Aucune n'a fait l'objet d'un appel d'offres, ce qui prouve, pour l'accusation, du favoritisme de la part de l'ancien secrétaire général de la présidence Claude Guéant, de l'ex-directrice de cabinet Emmanuelle Mignon et de celui qui était alors conseiller technique "opinion", Julien Vaulpré.