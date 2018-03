Nicolas Sarkozy placé en garde à vue

L'ancien président français a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de la campagne 2007.

Nicolas Sarkozy, l'ex-président français a été arrêté et placé en garde à vue ce mardi, selon une source judiciaire. Il est actuellement entendu dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre par les policier de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), concernant les soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Cette garde à vue peut durer 48 heures et à son issue, l'ancien président peut être présenté aux magistrats et mis en examen.

C'est la première fois que Sarkozy est entendu dans cette affaire depuis l'ouverture, en avril 2013, de l'information judiciaire. En effet, les magistrats étudient cette piste d'un possible financement de la campagne électorale de l'ancien président français par la Libye de Mouammar Kadhafi.

L'enquête porte sur plusieurs chefs: corruption active et passive, faux et usage de faux, abus de bien sociaux et blanchiment, complicité et recel des infractions.

→ Retour sur les faits

En 2012, le site français Mediapart publie deux documents qui laissent supposer l'existence d'un versement de 50 millions d'euros visant à financer la campagne présidentielle de de Sarkozy par le régime libyen de Kadhafi en 2007, alors que le montant officiel de la campagne était de 20 millions d'euros.

En 2005, un accord sur le montant et les modes de versement était préparé, puis signé l'année suivante par Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités locales, et ce en présence de l'homme d'affaires Ziad Takieddine. Ce dernier avait introduit, en 2005, des proches du ministre de l'Intérieur, parmi lesquels Claude Guéant et, le voilà, Nicolas Sarkozy.

Entre-temps, Guéant, l'ex-secrétaire général de l'Elysée, a été mis en examen pour faux, usage de faux et blanchiment de fraude fiscale en bande organisée.

"Kadhafi a dit qu'il avait financé Sarkozy. Sarkozy a dit qu'il n'avait pas été financé. Je crois davantage Kadhafi que Sarkozy." Bechir Saleh ex-trésorier de Kadhafi

L'homme à la tête du fonds d'investissement financier du régime libyen (Libyan African Portfolio), Bechir Saleh, ex-trésorier de Kadhafi, était chargé, lui, de superviser les paiements. Ce dernier avait confié plus récemment au journal Le Monde: "Kadhafi a dit qu'il avait financé Sarkozy. Sarkozy a dit qu'il n'avait pas été financé. Je crois davantage Kadhafi que Sarkozy."

C'est seulement en novembre 2015 qu'un expert authentifie le document qui parle d'un don de 50 millions d'euros de Kadhafi pour la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007.

Ziad Takieddine, l'intermédiaire franco-libanais, a affirmé en novembre 2016 avoir transporté 5 millions d'euros en liquide depuis Tripoli jusqu'à Paris entre fin 2006 et début 2007, pour les remettre à Claude Guéant puis Nicolas Sarkozy.

La justice française a également récupéré les carnets de l'ancien ministre libyen du Pétrole Choukri Ghanem, mort en 2012, qui mentionnent aussi l'existence de versements d'argent à Nicolas Sarkozy.

Plus récemment, en mai 2016, les magistrats chargés de l'affaire avaient rendu une ordonnance de non-lieu suite à la plainte de Sarkozy pour faux et usage de faux, au bénéfice de Mediapart.

> L'ancien chef d'Etat a toujours rejeté les accusations.

UL'homme d'affaires Alexandre Djouhri, autre intermédiaire présenté comme un personnage clé de l'enquête, a été arrêté à Londres en janvier dernier. Il y est actuellement placé en détention, dans l'attente d'une audience sur son éventuelle extradition en France, prévue en juillet.