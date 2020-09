Nicolas Sarkozy, star de la rentrée littéraire

L'ancien président français était à Bruxelles ce jeudi pour présenter son livre "Le Temps des Tempêtes". Un carton en librairie.

Une file de quelques dizaines de personnes devant la librairie Filigranes, dans le centre de Bruxelles. Tous sont là pour la même raison : voir Nicolas Sarkozy. Parmi eux de nombreux Français vivant en Belgique, mais aussi des Belges. "Sarkozy était un véritable chef d’Etat. Il avait la capacité de chambouler les choses, de remettre l’église au milieu du village", nous lance, un brin nostalgique, un homme qui attend depuis une bonne demi-heure. "Il me manque", insiste-t-il. Croit-il à son retour en politique ? "J’aimerais, mais que faire pour qu’il revienne ? " A côté de lui, un jeune homme est plus fataliste : "Il ne reviendra pas. Je n’y crois plus." Une dame poursuit: "Je ne m’intéresse pas à la politique, mais je suis fan du personnage de Sarkozy, de son charisme." Derrière elle, une jeune fille surenchérit : "C’est son aura qui fait la différence. Et puis, c’est le dernier qui a su rassembler la droite."

Une machine commerciale

On l’aura compris : l’ancien président français est donc ici en terrain conquis. Et il le sait. "J’ai tout fait dans ma vie pour qu’on me remarque", admet-il lui-même au début de son nouveau livre "Le Temps des Tempêtes", qui s’est déjà vendu à plusieurs milliers d’exemplaires. Sarkozy est une machine politique, mais c’est aussi une machine commerciale et éditoriale : avec ce livre, les Editions de l’Observatoire, dirigées par Muriel Beyer, ont réalisé le coup de l’été. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il continue de déchaîner les passions - un mot qu'il aime particulièrement, puisque c'était le titre de son précédent ouvrage, immense succès de librairie également - et qu’il entretient le mystère quant à son avenir.

Vue en plein écran ©sas

Pendant le confinement, Nicolas Sarkozy, qui ne supporte pas l’oisiveté, décide d’écrire ce qui peut ressembler à des mémoires (il s’agit du Tome I, ce qui laisse entendre qu’il y en aura d’autres). Résultat : 522 pages dans lesquelles il revient sur son quinquennat et, principalement, sur son action à l’international. Il évoque les temps forts et les grands enjeux diplomatiques qui ont émaillé sa présidence, notamment la libération des infirmières bulgares. Mais l'exercice est-il si singulier ? Les hommes politiques ont l’habitude d’écrire ce genre d’ouvrages afin de justifier leurs actions. Qu’est-ce qui fait la différence dans ce cas ? Tout d'abord, il ne fait aucun doute que le lectorat de Nicolas Sarkozy dépasse largement son électorat. Et puis, il y a son style, sans fioritures. C'est un récit à la première personne, qui alterne quelques séquences de vie privée avec des histoires politiques plus sérieuses : tout le monde peut y trouver son compte. Il brosse aussi des portraits savoureux des différents interlocuteurs internationaux fréquentés durant son mandat : on découvre ainsi un George Bush Junior plus cultivé qu’on ne l’imaginait ou un Vladimir Poutine qui ne parvient pas à faire fonctionner une machine à café.

Bayrou, Merkel, DSK...

Sarkozy a le don de se présenter lui-même comme un personnage de roman ; ce faisant, il apparaît beaucoup moins clivant qu’il ne le fut durant son mandat. La figure d’Emmanuel Macron est discrètement évoquée à plusieurs reprises (on sait que les deux hommes s’apprécient). Mais au-delà des anecdotes et des moments plus légers, l’ancien président a aussi la dent dure : François Bayrou est, par exemple, comparé à Frollo, le personnage vicieux et pervers de Notre-Dame de Paris, qui prône la morale tout en faisant le contraire. De son côté, Angela Merkel est qualifiée de "bulldozer timide". Elle appréciera... Il écorne aussi DSK : "Aujourd'hui, j'avoue ne plus trop savoir qui est ce DSK que j'ai propulsé à la tête du FMI. Si c'était à refaire, je ne le referais pas."

Mais ce livre est également l’occasion pour lui de donner sa version des faits et d’analyser, avec du recul, les grands événements qui ont rythmé sa présidence : il revient ainsi sur le krach financier de 2008, livre son analyse de la crise géorgienne, et n’hésite pas à faire des mea culpa, notamment concernant la fameuse phrase au sujet de l’Afrique qui, dans le contexte actuel, aurait sans doute créé un tollé encore plus important : "Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l’Histoire." Un mot aussi sur le célèbre "casse toi pauvre con!", qu’il avoue regretter. Il décrit également la manière avec laquelle il a assumé la fonction présidentielle, justifiant son hyperactivité légendaire : "Je savais que sur les 100 % d'énergie et de volontarisme qui sortaient de mon bureau élyséen, à peine 10 % arriveraient sur le terrain, et encore, si nous étions efficaces et chanceux." Ici et là, il se positionne concernant des problématiques très contemporaines. Ainsi, concernant le mouvement écologique et Nicolas Hulot, il se montre très circonspect : "La défense de l'environnement et de la planète mérite mieux que toutes ces phrases inutiles, culpabilisantes, faussement moralisantes, et surtout passéistes."

Vue en plein écran ©Photo News