Nicole Gnesotto: "L'Europe ne peut pas espérer être un acteur international avec des principes des années 50"

Professeur émerite au Cnam et vice-présidente de l’institut Jacques Delors, Nicole Gnesotto est spécialiste des questions européennes et de défense. Dans son dernier ouvrage*, elle identifie les faiblesses de l'Europe et invite à repenser ses principes fondamentaux afin de la rebâtir à la mesure des défis du XXIe siècle. Elle fait le point sur le conflit ukrainien et le "Qatargate".