Nigel Farage met fin à sa carrière politique

Nouveaux combats

Le retrait n'est toutefois peut-être pas définitif. "Je ne prends pas ma retraite. Oui, je me retire de la politique partisane, je pense que j'ai apporté ma contribution. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans lesquelles je veux m'impliquer, en particulier l'influence croissante du Parti communiste chinois". M. Farage veut également s'impliquer dans les questions environnementales telles que la propreté des océans et la plantation d'arbres et déclare qu'il restera actif "dans les médias et sur les médias sociaux".