"Nous courrons le risque de finir sans Brexit", prévient Theresa May

La Première ministre publie une carte blanche pour défendre sa ligne dans la négociation entamée par le Royaume-Uni avec l'Union européenne.

La Première ministre britannique Theresa May a mis en garde les éléments critiques, comme au sein de son parti, qu'un boycott de sa stratégie du Brexit pourrait mettre en jeu le retrait du Royaume-Uni de l'EU (Brexit). "Nous ne devons par perdre des yeux l'objectif, sinon nous courrons le risque de finir sans Brexit du tout", a écrit la présidente des conservateurs dans un billet publié dimanche dans le Mail on Sunday.

Theresa May affirme qu'elle est consciente des inquiétudes au sujet de sa stratégie, mais qu'elle n'a encore entendu aucune "alternative pratique" en retour à ce jour de la part des critiques. Elle souligne la nécessité de rester "pratique et pragmatique" et de soutenir sa stratégie pour le Brexit. A près de neuf mois du retrait du Royaume-Uni de l'UE prévu pour le 29 mars 2019, le gouvernement de Mme May est confronté à une profonde crise. L'aile la plus radicale de son parti à ce sujet s'oppose à la ligne adoptée par la Première ministre, qui se dirige vers un départ moins abrupt du bloc.

Dans sa carte blanche, Mme May explique défendre une position de négociation acharnée dans ses échanges avec Bruxelles. Le plan qu'elle a présenté récemment n'est "pas une longue liste de souhaits que les négociateurs peuvent choisir à leur bon vouloir. C'est un plan complet avec une série de conclusions qui ne peuvent être négociées", affirme la Britannique. "Dès lors, les négociations avec l'Union européenne ne vont pas être aisées pour Bruxelles, et je n'ai pas l'intention qu'elles le soient", annonce-t-elle en fin de missive.

Trump semble avoir enfreint le protocole

Le président américain Donald Trump semble avoir enfreint le protocole royal en rendant publique sa conversation privée avec la reine Elizabeth II qui, selon lui, estime que le Brexit est un "problème très complexe", dans une interview accordée à un média britannique.

Le président -- qui déjà a provoqué l'ire des autorités durant sa visite de quatre jours en Grande-Bretagne en critiquant la Première ministre Theresa May pour la manière dont elle gère le Brexit --, a rencontré la reine vendredi au château de Windsor. Il a déclaré par la suite au commentateur de télévision Piers Morgan qu'ils avaient discuté de l'épineuse question de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. "Elle a dit -- et elle a raison -- que c'est un problème très complexe, je pense que personne n'imaginait à quel point ça allait être compliqué", a-t-il dit selon une interview publiée par le journal Mail on Sunday.