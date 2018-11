"Nous devons créer une véritable armée européenne" (Merkel)

"Pas contre l'Otan"

Solidarité et tolérance

Angela Merkel, dont le départ est prévu dans deux ans, a également plaidé pour "une Europe de la solidarité et de la tolérance", visant la montée des nationalismes et de l'extrême droite dans plusieurs pays européens. "Le nationalisme et l’égoïsme ne doivent plus jamais avoir de prise en Europe", a-t-elle dit.