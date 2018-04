Nouveau grand oral pour Macron

La Syrie a bouleversé le menu: le président français Emmanuel Macron va pouvoir expliquer sa décision d'intervenir militairement contre ce pays aux côtés de Washington et Londres, dimanche soir lors d'une séquence médiatique retransmise en direct, près d' un an après son élection .

Deux heures d'interview en "prime time" depuis le Palais de Chaillot sur les c haines alternatives de BFMTV, la télé tout info, la radio RMC et le site Mediapart très critique à l'égard du pouvoir pour un exercice qui s'avère assez périlleux pour Macron après la "grand-messe" face à Jean-Pierre Pernaut le 12 avril dernier.

La rencontre de ce dimanche soir avait été programmée avant les frappes ciblées contre la Syrie. C'est donc en chef des armées que va s'exprimer le président, qui a considéré qu 'une "ligne rouge" avait été franchie avec l'attaque à l'arme chimique présumée le 7 avril à Douma, imputée au régime syrien. Les raids menés avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont visé des sites liés au programme d'armement chimique syrien , et ouvert un nouvel épisode de tensions avec la Russie, où Macron doit toujours se rendre fin mai.

C'est la première fois depuis son élection en mai 2017 qu'Emmanuel Macron ordonne une opération militaire d'envergure . Ce "n'est peut-être pas sans conséquence et sans bénéfice pour le pouvoir exécutif en termes de démonstration de force et de capacité à tenir ses promesses", a commenté pour l'AFP Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique (FRS). Le président va pouvoir répondre aux premières critiques sur cette intervention qui n'a pas suscité l'unanimité en France , de nombreuses voix critiquant cette action menée sans mandat de l'ONU. Cette opération militaire fera l'objet d'un débat sans vote des parlementaires français lundi a annoncé dimanche le président de l'Assemblée nationale française, François de Rugy.

Dossiers sociaux

Les autres sujets d'actualité devraient naturellement passer au second plan de la séance médiatique de Macron dimanche soir, en particulier les grèves notamment dans le transport ferroviaire et aérien et au sein des universités , qui ont entraîné un décrochage de l'exécutif dans les sondages .

Les Français peinent à avoir une vue d'ensemble de l'action du pouvoir, selon les sondages. Deux sondés sur trois (67%) jugent que la politique menée depuis un an est "favorable aux plus aisés" et 44% des personnes interrogées jugent "décevante" l'action menée depuis 2017 par Macron, selon un sondage Elabe réalisé en France et diffusé samedi.