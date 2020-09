Nouveau test pour les relations entre la Suisse et l’Europe

Ce dimanche, les Suisses sont appelés à s’exprimer dans les urnes sur une série d’initiatives populaires (appelées communément «votations»), dont une retient particulièrement l’attention des Européens. Il s’agit d’un texte déposé par l’UDC (Union démocratique du centre), le parti de la droite conservatrice et nationaliste qui, sous l’appellation «pour une immigration modérée», vise à résilier l’accord bilatéral conclu avec l’Europe en 1999 et qui règle la libre circulation des personnes entre l’Union et la Confédération.

Clause "guillotine"

Le timing de cette initiative populaire n’est pas anodin. Après des années de négociations, un projet d’accord institutionnel entre l’UE et la Suisse est sur la table depuis novembre 2018 . Cet accord, qui vise à englober et simplifier tous les traités bilatéraux engrangés au fil du temps, n’est pas finalisé. Les Suisses souhaitent encore obtenir des «clarifications» dans deux domaines: les aides d’État et… la libre circulation des personnes justement.

L’initiative de l’UDC n’a du reste que peu de chances de récolter une majorité. Le non est donné gagnant dans une fourchette de 55 à 60% dans les sondages. La Suisse romande est plus favorable au rejet du texte de l’UDC que les cantons alémaniques, traditionnellement plus conservateurs. Le vote du Tessin demeure incertain. Le canton italophone est en effet confronté à une grosse pression de la Lombardie voisine sur son marché du travail. La prudence s’impose donc si on veut éviter une réédition de la déconvenue de 2014.