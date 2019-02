Nouvelle enquête ouverte sur un contrat avec un oligarque russe dans l'affaire Benalla

Au même moment, le cabinet du Premier ministre français a annoncé la démission de la cheffe du groupe de sécurité d'Edouard Philippe, prise dans la tourmente de cette affaire qui n'en finit plus de rebondir. Selon Mediapart, les investigations du PNF ont été ouvertes pour "corruption" et concernent un contrat signé entre Mars, la société de Vincent Crase - ex-employé de LREM (le parti de Macron) et gendarme réserviste - et l'oligarque russe Iskander Makhmoudov, qui aurait été "négocié" par l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, "du temps où il était à l'Elysée".