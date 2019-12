Nouvelle tuile pour Macron dans l'épineux dossier des retraites

Jean-Paul Delevoye, le "Monsieur retraites" du gouvernement français, a été contraint à la démission suite à la polémique concernant ses mandats non-déclarés et un cumul interdit.

Le haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, a présenté sa démission lundi au président de la République, qui l'a acceptée "avec regret", après une semaine de révélations sur ses activités et mandats non déclarés, admettant "une légèreté coupable". Il sera remplacé "dans les plus brefs délais", a précisé l'Elysée.