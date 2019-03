Nouvelles frayeurs sur la croissance économique

Les marchés d’actions en Europe ont chuté sur la semaine en raison des craintes renouvelées sur la croissance économique mondiale.

La Banque centrale européenne (BCE) a ouvert le feu jeudi en reportant la hausse de ses taux directeurs à l’année prochaine au plus tôt et en annonçant le lancement de nouveaux prêts aux banques en septembre, en attendant les annonces de la Banque du Japon, vendredi prochain, et de la Réserve fédérale américaine, le 20 mars. Les marchés boursiers européens ont fini en baisse jeudi, avec notamment un recul des banques, et le nouveau report de la première hausse de taux post-crise a fait chuter l’euro sous 1,12 dollar, à son plus bas niveau depuis la mi-2017.

Le repli des actions s’est prolongé ce vendredi après l’annonce d’un net recul des exportations chinoises en février, dans le sillage de la révision à la baisse par Pékin de sa prévision de croissance pour cette année. Ces chiffres renforcent l’impression que la décélération de la deuxième économie du monde va se poursuivre malgré une série de mesures de soutien prises par les autorités pour tenter d’enrayer le plus fort ralentissement de la croissance chinoise en près de 30 ans. L’effondrement des créations d’emplois en février aux Etats-Unis a également pesé dans la tendance. Le Stoxx 600 a perdu 0,98% sur la semaine.

Le secteur automobile, très sensible à la croissance économique mondiale, a terminé sur un recul de 4,75% en variation hebdomadaire en Europe, soit la plus mauvaise performance sectorielle. Il a notamment été pénalisé par la baisse de l’équipementier allemand Schaeffler (-12,55%) qui a annoncé une baisse de son bénéfice annuel et un programme de restructuration, soulignant les difficultés du marché automobile. Volkswagen (-3,94%), qui publiera ses résultats mardi prochain, se préparerait à une nouvelle réduction de ses effectifs au sein de sa principale marque, selon le quotidien allemand Handelsblatt, afin de se préparer à la transition vers une motorisation électrique. Cette transition pèse sur l’ensemble du secteur automobile européen.

Le secteur bancaire européen signe lui la deuxième plus mauvaise performance du Stoxx 600 cette semaine (3,55%). L’annonce de la BCE d’une nouvelle vague de prêts géants (TLTROs) à l’intention des banques a pesé sur les titres du secteur. "Sur les deux précédents TLTROs, en septembre 2014 et juin 2016, nous avons observé exactement le même mouvement" de baisse, "le marché a perdu près de 10% et ce sont les valeurs financières qui reculaient le plus", a rappelé auprès de l’AFP Frédéric Rozier, gérant de portefeuille chez Mirabaud France.

Le secteur a également pâti de la révélation du scandale Troika Laundromat. Les noms de plusieurs banques européennes sont cités dans une enquête rendue publique cette semaine par un consortium international de journalistes, qui dénoncent un vaste système de blanchiment et d’évasion fiscale mise en œuvre par la banque russe Troïka Dialog. La banque Raffeisen, citée dans la liste, signe le plus fort recul du Stoxx 600 cette semaine (-17,51%).

Le secteur de l’immobilier a par contre signé la plus forte hausse sectorielle en Europe (+ 2,04%). Les titres peu dépendants de la conjoncture et sensibles aux taux ont été recherchés, comme le groupe d’immobilier Vonovia, qui a pris 6,78% sur la semaine, ou Unibail -Rodamco, en hausse de 3,41%.

Les fabricants de cigarettes ont également été recherchés après la démission de Scott Gotleib, responsable de l’agence de santé américaine (FDA), qui limitait l’usage des cigarettes électroniques.