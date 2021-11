Nouvelles tensions à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie

Depuis plusieurs mois, le régime du dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko orchestre le déplacement de migrants aux frontières de son pays avec la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Lundi, la crise s'est aggravée alors que des centaines de migrants ont tenté de franchir la frontière et ont été bloqués par des officiers polonais. L'Union européenne accusé mardi le régime Loukachenko de "voyou" et "inhumain". Ce regain de tensions fait craindre une escalade entre la Biélorussie, soutenue par Moscou, la Pologne et les pays baltes.