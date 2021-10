Nouvelles tensions entre Londres et Bruxelles sur l'Irlande du Nord

Le ministre du Brexit, David Frost, continue d'aligner la position britannique sur celle des unionistes nord-irlandais, qui rejettent les contrôles douaniers avec la Grande-Bretagne, intensifiant les tensions avec les Européens.

Il y a quelques jours, en pleine crise des camionneurs européens, David Frost n'a pas hésité à prendre le contrepied du malaise ambiant en assurant qu'"après le mauvais rêve de l'appartenance à l'UE", la "Renaissance" britannique était en cours.

36% De britanniques Seuls 36% des Britanniques estiment aujourd'hui que le Brexit a été un succès

Alors qu'à peine un tiers des Britanniques estiment aujourd'hui que la sortie britannique est un succès, le principal négociateur continue de jouer la partition que lui a donnée Boris Johnson en début d'année. La stratégie est limpide: maintenir la conflictualité avec Bruxelles et durcir la position britannique pour obtenir un allègement, voire une réécriture, du protocole nord-irlandais.

Au fil des mois, cette position s'est de plus en plus rapprochée des intérêts des unionistes d'Irlande du Nord, qui ont vu se succéder trois leaders successifs (Foster, Poots, Donaldson), et qui ont eux-mêmes durci leurs exigences vis-à-vis de l'Union européenne. Leur marge de manœuvre est étroite: cesser ce combat hypothéquera leurs chances pour les prochaines élections de mai 2022, face à des partis républicains, notamment le Sinn Féin, qui gagnent du terrain au fil des années.

À l'automne 2019, Boris Johnson avait soumis les unionistes au protocole nord-irlandais, sans les consulter, afin de s'assurer de conclure un accord de retrait qu'il avait promis lors de son élection à la tête du parti tory et sa prise de pouvoir à Downing Street. La stratégie est désormais inverse: prendre fait et cause pour les unionistes - au nom de la préservation de l'accord du vendredi saint de 1998 et du maintien de la paix. Londres réclame également la révision du rôle de la Cour de Justice européenne pour les arbitrages relatifs à l'Irlande du Nord. "Les Britanniques savent que l'Union européenne ne peut pas bouger sur ce point", a ironisé le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney.

"Erreur de jugement historique"

Dans un discours prononcé à Lisbonne mardi après-midi, David Frost a détaillé le "nouveau protocole" britannique, n'hésitant pas à rejeter implicitement sur l'Union européenne la faute d'un protocole "rédigé dans une précipitation extrême". "Pour l'Union européenne, dire maintenant que le protocole ne peut plus être amélioré, alors qu'il cause de toute évidence des problèmes significatifs, ce serait faire une erreur de jugement historique", a-t-il assuré.

Le protocole nord-irlandais avait pourtant fait l'objet de négociations pendant deux ans, sous Theresa May, puis sous Boris Johnson. Ce dernier avait refusé toutes les propositions d'extension de la date limite par Bruxelles. Il avait même suspendu illégalement le parlement afin de parvenir à ses fins dans le délai de trois mois qu'il s'était fixé. Le ministre du Brexit a également confirmé que le déclenchement de l'article 16, qui permet de lever unilatéralement une partie de l'accord de retrait, était une possibilité.

L'opposition a attaqué ce changement de braquet. Le porte-parole des Affaires intérieures et de l'Irlande du Nord du parti libéral-démocrate (centre-droit), Alistair Carmichael a déploré la "farce" de ce discours, par "ce même ministre qui, il y a quelques mois, présentait triomphalement un accord de retrait bâclé, et qui affirme aujourd'hui qu'il est intolérable et doit être changé."