Nouvelles tensions migratoires aux frontières de l'Europe

Un an après avoir été confronté à une révolte sans précédent, le président Loukachenko utilise les migrants comme "arme" pour tenter de déstabiliser l'UE. Le passage par la Biélorussie, un pays assez pauvre et gouverné par un régime autoritaire, est une route inhabituelle pour les candidats réfugiés. Pourtant, lors les six premiers mois de cette année, 8 fois plus de migrants sont arrivés de Biélorussie en Lituanie.