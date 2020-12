Objectif "zéro carbone" d'ici 2030 pour l'UE

Afin d'y parvenir, la Commission à l'intention de proposer un durcissement des normes d'émissions polluantes pour les voitures et camionnettes d'ici à cet été avant de s'attaquer aux poids lourds en 2022 . En durcissant les règles, l'UE espère que seules les voitures à faibles émissions resteront sur le marché. Outre ces mesures, la Commission incite à développer les infrastructures nécessaires à la recharge des véhicules électriques et à hydrogène . Ainsi, elle propose la construction de minimum 3 millions de points de recharge publique à l'horizon 2030 à l'échelle européenne.

Le vice-président de la Commission chargé du Climat, Frans Timmermans s'est montré volontariste lors de la présentation de la feuille de route proposée par Bruxelles. "Nos ambitions sont réalistes. Le contexte politique a changé: on voit clairement une prise de conscience aux niveaux politique, industriel et du secteur des transports. On a des besoins en transports en augmentation, et en même temps, il faut réduire le fardeau environnemental... Il y a déjà des choses simples à changer: il y a par exemple une dizaine de vols par jour entre Bruxelles et Amsterdam, alors qu'il y a le train."