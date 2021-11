Olaf Scholz trace les grandes lignes de son action gouvernementale

Olaf Scholz a présenté mercredi avec ses alliés verts et libéraux les grandes lignes de son action pour les quatre ans à venir. Le prochain gouvernement tripartite, une première dans le pays, met l’accent sur l’environnement. Le successeur d’Angela Merkel et son équipe doivent être intronisés début décembre.

Huit semaines auront suffi aux vainqueurs des élections de septembre pour mettre sur pied leur programme commun de gouvernement. Conformément à la tradition, ce document fixe dans le détail l’action de la nouvelle majorité pour les quatre ans à venir. Le social-démocrate Olaf Scholz, le ministre des Finances d’Angela Merkel, sera élu chancelier par les députés du Bundestag entre le 6 et le 8 décembre. Le texte présenté mercredi est un compromis entre les promesses électorales du SPD et celles de ses alliés verts et libéraux.

"Le feu tricolore est là", a lancé Olaf Scholz devant la presse, faisant allusion au nom donné à son alliance des trois partis SPD (rouges), Verts et libéraux (dont la couleur est le jaune). Parmi les mesures phares présentées mercredi, le salaire minimum doit passer à 12 euros, comme l’avait martelé Olaf Scholz tout au long de sa campagne. Le prochain gouvernement s’engage par ailleurs à garantir une place d’apprenti à chaque jeune, une classe d’âge particulièrement malmenée par la crise sanitaire. À la rentrée, 55.000 jeunes de moins qu’en 2020 avaient trouvé une place d’apprenti. Voie royale de la formation en Allemagne, l’apprentissage forme bon an mal an quelques 500.000 jeunes dans le pays. Le futur gouvernement s’engage par ailleurs à la construction de 400.000 nouveaux logements par an, dont un quart à financement public.

Fermeture des centrales à charbon d'ici 2030

L’accent est surtout mis sur la protection du climat, conformément aux promesses électorales des Verts. "Nous avons réussi un projet de coalition qui vise à obtenir la neutralité climatique à tous les niveaux, de la politique environnementale à l'agriculture en passant par les transports, l'industrie, l'économie, mais aussi la coopération internationale, la politique étrangère et la sécurité", a précisé la Verte Annalena Baerbock. La lutte contre le réchauffement climatique est qualifiée de "tâche de l’humanité tout entière".

Le programme commun prévoit le développement massif des énergies renouvelables, notamment de l’éolien, le développement des infrastructures et un calendrier pour le développement des lignes à haute tension, pour acheminer le courant produit par les champs d’éoliennes off-shore du nord du pays vers le sud industriel, produisant peu d’énergies renouvelables. L’Allemagne s’engage par ailleurs à fermer ses centrales à charbon d’ici 2030 et non plus en 2038 comme l’avait décidé le gouvernement d’Angela Merkel.

Plusieurs réformes sociétales sont également annoncées comme la légalisation du cannabis (qui sera vendu dans des magasins agréés et pourrait rapporter 4,7 milliards d’euros aux finances publiques, sous forme de recettes fiscales et de diminution des dépenses de justice), l’abaissement de la majorité électorale à 16 ans, un assouplissement du code de la nationalité et de la loi sur l’avortement.

0,35 % Le nouveau gouvernement maintient le cadre actuel du "frein à l’endettement", inscrit dans la constitution, qui limite à 0,35% du PIB par an la possibilité de déficit public en Allemagne, hors circonstances exceptionnelles.

Pas d'augmentation d'impôts