Olivier Faure assuré de devenir le nouveau patron du PS français

Stéphane Le Foll est arrivé en deuxième position lors du premier tour du scrutin. Sa proximité avec les cercles hollandais et la notoriété acquise grâce à son statut d'ancien ministre sous François Hollande auront suffi pour se qualifier au second tour, mais pas pour s'imposer véritablement face à Olivier Faure. L'ancien ministre de l'Agriculture a d'ailleurs fait le constat d'un résultat "sans appel" et "net", se retirant ainsi de la course à la présidence de son parti.