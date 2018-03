Olivier Faure prend la barre du PS français

Mais le plus dur est évidemment devant lui. D’abord en interne puisqu’il hérite de la lourde tâche de redresser un parti à terre avec une petite trentaine de députés, contre dix fois plus sous la précédente législature. Le budget a été divisé par trois, ce qui impliquera bientôt un déménagement.

Il va lui falloir constituer une équipe de direction et il prévient d’emblée qu’il y aura des "déçus". Et que ces derniers devront apprendre à collaborer autrement. Olivier Faure entend démontrer que c’est lui l’incarnation d’une nouvelle autorité à gauche. Pour autant, en une allusion limpide à Emmanuel Macron, il ne sera pas "Jupiter". Au contraire a-t-il promis, "plus on sera bons ensemble, mieux on se portera".