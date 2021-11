OneWeb, la réponse britannique à Galileo

Rapidement remise à flots, OneWeb a attiré plusieurs grands investisseurs et partenaires internationaux (Eutelsat, Softbank, BT et d'autres). La constellation de OneWeb s'établit déjà à 322 satellites, soit la moitié de l'objectif final de 648 satellites, qui seront déployés l'an prochain. Le secrétaire d'État britannique au commerce Kwasi Kwarteng se félicitait cette semaine encore du nouveau contrat signé avec BT, qui va permettre de transmettre internet dans les dernières zones sans réseau du Royaume-Uni et confirmait que OneWeb était "un élément crucial de nos plans pour consolider notre statut de superpuissance scientifique et technologique mondiale."