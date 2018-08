Orange France débranche la ligne fixe en novembre

En France, dès le 15 novemvre prochain, les nouveaux clients devront obligatoirement avoir une box chez eux et donc un abonnement internet pour pouvoir continuer à utiliser une ligne fixe. Les jours des fameuses prises en T qui ornent les millions de foyers français sont donc comptés.

Qu’on se rassure toutefois, la transition des réseaux d’hier à ceux d’aujourd’hui se fera progressivement. Les lignes de 9,4 millions d’utilisateurs qui possèdent encore une ligne sans accès internet ne vont donc pas subitement se taire à tout jamais. L’opérateur se prépare depuis plusieurs mois et a mené des tests concluants dans 14 communes du Finistère auprès des particuliers et des entreprises.

Plus complexe pour les professionnels

Le plus gros du chantier ne concerne toutefois pas le citoyen lambda mais les entreprise s. "70% des entreprises sont encore équipées en RTC (réseau téléphonique commuté, NDLR), au moins pour une partie de leurs installations téléphoniques", explique au Parisien Arnaud Bouvier, directeur commercial de Gigaset France, le plus gros fabricant de combinés en France.

Les investissements nécessaires pour assurer la transition risquent d’être colossaux. Sans compter les délais. "Il faut qu’il y ait une bonne communication pour que les professionnels puissent anticiper le changement. Sans quoi il risque d’y avoir des retards de livraison ou des ruptures de stock, comme lors du passage à la TNT", prévient Nicolas Baudoux, à la tête d’une société d’informatique qui équipe de plus en plus d’entreprises de la métropole lilloise en téléphonie via internet.