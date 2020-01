Outre-manche, pas de baisse du taux directeur

Tout va très vite à Threadneedle Street. Il y a encore trois semaines, les économistes pronostiquaient dans leur écrasante majorité un maintien du taux directeur à 0,75% à la veille du Brexit. Une semaine plus tard, la publication des chiffres désastreux des ventes de détail pendant les fêtes (-0,6% en décembre), et du PIB (-0,3% en novembre), associés à une inflation au plus bas depuis trois ans (+ 1,3% en décembre) inversait la tendance. Les probabilités de baisse du taux directeur étaient revues en très nette hausse (64%).