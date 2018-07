Ouverture d'une enquête sur un collaborateur violent de Macron

Le parquet de Paris a ouvert ce jeudi une enquête préliminaire pour violences par personne chargée d’une mission de service public, usurpation de fonctions et usurpation de signes réservés à l’autorité publique après la mise en cause d'un collaborateur d'Emmanuel Macron , dont les agissements lors d'une manifestation ont provoqué un tollé dans l'opposition.

La polémique est née d'une vidéo sur laquelle on peut voir Alexandre Benalla, responsable de la sécurité lors de la campagne présidentielle de 2017 puis chargé de mission à l’Elysée et adjoint au chef de cabinet du président de la République, frapper un manifestant le 1er mai dernier, dans le Ve arrondissement de Paris. De plus, équipé d’un casque à visière des forces de l’ordre, il portait autour du bras le brassard de la police, ne faisant pourtant pas partie des forces de l'ordre.