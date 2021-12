Panique en Allemagne face à l'arrivée d'Omicron

Olaf Scholz et les chefs de région se sont de nouveau retrouvés mardi, pour tenter d'endiguer la progression du variant Omicron. Les Allemands – vaccinés et non vaccinés – seront placés en semi-confinement au plus tard le 28 décembre.

Des réunions limitées à dix personnes, pas de feux d'artifice, ni de chants à l'église, interdiction de danser, les clubs et discothèques fermés, les restaurants contraints de baisser le rideau à 23h (1h le soir de la Saint-Sylvestre), pas de public dans les stades…

"L'heure n'est pas aux grosses festivités." Olaf Scholz Chancelier

Ce sont des mesures radicales qu'ont adoptées mardi Olaf Scholz et les chefs des régions. D'autant qu'elles concernent autant les personnes vaccinées que non vaccinées. Seule différence: ces dernières devront se contenter de deux invités non vaccinés pour les fêtes de fin d'année.

Ces mesures entreront en vigueur dans tout le pays "au plus tard le 28 décembre", a précisé Olaf Scholz; dès le 24 décembre à Hambourg, comme l'avait annoncé le maire de la ville dans la journée. "L'heure n'est pas aux grosses festivités", a rappelé le Chancelier à l'issue de la réunion.

Lire aussi Record de contaminations en Allemagne, Olaf Scholz propose de nouvelles mesures

Le nouveau catalogue présenté mardi s'ajoute à l'obligation vaccinale pour se rendre dans les magasins non essentiels et à l'obligation de tests au travail et dans les transports en commun pour les non-vaccinés.

70% Seuls 70% de la population allemande présentent un schéma vaccinal complet.

La nouvelle majorité, qui avait promis sous la pression des Libéraux de mettre fin à ce type de mesures, renoue ainsi quelques semaines après son arrivée au pouvoir avec les restrictions du gouvernement Merkel. Olaf Scholz avait promis que sa politique sanitaire serait dictée par le comité d'experts mis sur pied par le nouveau gouvernement.

Avec 70% seulement de la population ayant un schéma vaccinal complet, "l'Allemagne pourrait être plus durement touchée par le variant Omicron que ses voisins", redoute le chef du SPD, Lars Klingbeil. L'heure est donc de nouveau à la restriction des contacts.

Craintes à Berlin

À Berlin, les autorités sanitaires semblent céder à la panique face à la progression très rapide du variant Omicron, qui pourrait paralyser les hôpitaux, mais aussi les premiers secours, la police et jusqu'à l'approvisionnement en eau et en électricité du pays, selon un scénario particulièrement alarmiste dressé par le nouveau comité d'experts sanitaires chargé de conseiller le gouvernement.

Lire aussi La scène antivax se radicalise en Allemagne

Les 19 membres de cette nouvelle instance ont recommandé à l'unanimité une réaction rapide, redoutant que ne soient cloués au lit ou en quarantaine des dizaines de milliers de personnels essentiels d'ici début janvier.