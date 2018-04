Parade nuptiale entre Verhofstadt et Macron

Le président français Emmanuel Macron veut réitérer la victoire d’En Marche lors des élections européennes. La voie la plus logique est une alliance au Parlement européen entre son mouvement et les libéraux, que d’autres députés viendraient rejoindre. Guy Verhofstadt, le président de l’ADLE, n’a jamais fait mystère de son soutien à Emmanuel Macron. Mais pour l’instant, rien n’est officiel. Et "Jupiter" garde le silence.