Paris (et Bruxelles) en état d'alerte

Le syndicat lycéen UNL-SD a déposé une plainte après l' arrestation jeudi de 151 jeunes à Mantes-la-Jolie dans des conditions controversées, notamment pour "violences sur mineurs de 15 ans et plus par personne dépositaire de l'autorité publique", ont annoncé samedi ses avocats dans un communiqué.

Cette plainte, déposée auprès du procureur de la République de Versailles, vise également des faits d'"actes de torture et de barbarie sur mineurs par personne dépositaire de l'autorité publique et en réunion", "violations de libertés individuelles" et "diffusion illégale d'images de personnes identifiables mises en cause dans une procédure pénale".