Paris et Londres d'accord sur le désaccord

Après une série d'échanges très tendus sur les quotas de pêche, les deux parties ont mis en suspens leurs frictions, sans pour autant arriver à une solution.

Au printemps 2019, les négociateurs britanniques et européens ont, officiellement, passé près de deux mois à négocier une modification de l'accord de retrait lié au Brexit. Pourtant, malgré des communiqués quasiment quotidiens de Downing Street, ces négociations n'ont jamais véritablement eu lieu. Il a fallu un événement extérieur – celui de la désignation de Boris Johnson à Downing Street – pour enclencher un nouveau processus.

La situation actuelle est assez comparable. La discussion entre le secrétaire d'État français aux affaires européennes Clément Beaune et le ministre du Brexit David Frost a bien eu lieu, jeudi à Paris. Mais, contrairement à ce qu'assurait la France, aucune sanction n'a été décidée contre le Royaume-Uni, malgré l'inflexibilité britannique sur l'attribution de nouvelles licences aux pêcheurs français.

L'ultimatum initial était pourtant clair et prévoyait l'interdiction de l'accès des navires britanniques à la majorité des ports de l'Hexagone si une solution n'était pas trouvée le mardi 2 novembre. Clément Beaune avait ensuite indiqué que "les mesures annoncées et préparées par la France ne [seraient] pas appliquées avant [la réunion de jeudi]."

La crise n'est donc plus franco-britannique, ne concerne plus la pêche, mais revient à son axe initial: Londres-Bruxelles.

Le couperet n'est finalement pas tombé et c'est avec le vice-président de l'Union européenne, Maros Sefcovic, que David Frost poursuivra des discussions élargies ce vendredi, à Bruxelles. Quant aux échanges sur la pêche, avec la France, elles auront lieu la semaine prochaine. À quoi jouent donc les deux parties? Le communiqué britannique a confirmé ce qu'il était déjà possible de lire entre les lignes: au-delà de la question de la pêche, c'est avant tout l'application du protocole nord-irlandais qui reste au cœur des enjeux. "Comme prévu", peut-on lire sur le communiqué, David Frost et Clément Beaune "ont discuté de l'ensemble des difficultés résultant de l'application des accords entre le Royaume-Uni et l'UE. Les deux côtés ont exposé leurs positions et leurs préoccupations." La crise n'est donc plus franco-britannique, ne concerne plus la pêche, mais revient à son axe initial: Londres-Bruxelles.

L'importance du protocole nord-irlandais

Contrairement aux enjeux des quelques dizaines de licences de pêche que le Royaume-Uni regimbe à donner à la France, l'application du protocole nord-irlandais pèsera très lourd dans le bilan du Brexit qui pourra être fait dans quelques années. L'Union européenne ne peut pas se permettre de laisser l'Irlande du Nord devenir la porte de service de l'accès britannique au marché unique, via l'Irlande. Et le Royaume-Uni sait trop que les cicatrices des trois décennies de "Troubles" entre unionistes et nationalistes sont encore sensibles. La police a de nouveau été prise pour cibles par des opposants au protocole, mercredi soir à Belfast.