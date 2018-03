Paris réfléchit à des transports publics gratuits

La maire a déjà fait un premier pas au mois de janvier en annonçant que les seniors pourront, à partir de juin 2018, voyager gratuitement sur le réseau de transports parisien sous conditions de ressources. La mesure pourrait coûter 12 millions d’euros à la Ville de Paris (récemment classée deuxième ville la plus chère du monde), au budget difficile et une dette qui ne cesse de grossir.

Qui paiera la différence?

L’enveloppe générale des transports en commun en Île de France est de 10 milliards d’euros , somme sur laquelle la quote-part des usagers est de 28%. La partie restante est financée par les employeurs, les collectivités et d’autres revenus comme la publicité. S’il devait se faire jour, le financement d’une telle initiative serait donc crucial. Sachant qu’au final, comme n’ont pas manqué de le rappeler certains commentateurs, il y a toujours quelqu’un qui compense, c’est-à-dire, le plus souvent, le contribuable.

Dernier écueil et non des moindres, tous les transports franciliens sont saturés. Et la gratuité créerait un appel d’air. C’est pourquoi l’étude devrait porter sur l’amélioration générale du réseau et du confort.