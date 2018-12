Paris sur le pied de guerre

Alors que les premiers gilets jaunes affleunt vers la capitale française, les forces de police sont en nombre dans Paris. 8.000 policiers mobilisés et douze blindés quadrillent la ville.

La situation est encore calme dans Paris et les grandes villes française à l'aube de cette journée. C'est le samedi de tous les dangers pour le gouvernement français, tant sur le plan sécuritaire que politique, mais aussi pour les "Gilets jaunes", de nouveau mobilisés une semaine après l'embrasement du 1er décembre à Paris et ailleurs en France.

Les autorités se sont préparées au pire tant ce mouvement inédit, sans porte-parole et sans organisation, revêt un caractère imprévisible.

Les forces de l'ordre françaises ont placé samedi matin 34 personnes en garde à vue de façon "préventive" après près de 200 interpellations lors de leur arrivée à Paris, ont annoncé plusieurs médias français et sources proches du dossier. La police aurait retrouvé sur eux du matériel pouvant servir à commettre des violences . Ce sont principalement des gens venus de région, âgés d'une trentaine d'années sur lesquels ont été retrouvés des masques, des frondes, des marteaux ou des pavés, a précisé la même source.

Dans les ministères, chez les commerçants et dans les établissements culturels, la crainte de violents débordements est telle que Paris prendra des airs de ville sous couvre-feu à une période d'ordinaire propice aux achats de Noël.

Près de 90.000 policiers et gendarmes sont réquisitionnés partout en France, dont 8.000 à Paris renforcés par une douziane de blindés qui n'avait pas vu un tel déploiement de forces de l'ordre lors des trois premières journées de manifestations contre la vie chère.

Les "Gilets jaunes libres" ont appelé leurs partisans à ne pas se rendre à Paris et Eric Drouet, l'un des membres les plus influents du mouvement, a proposé à ses soutiens de privilégier une action sur le périphérique mais, en l'absence de hiérarchie officielle, rien ne présage de la tournure des événements.

Ce jour-là, plus de cent véhicules ont brûlé dans les beaux quartiers de Paris, des vitrines d'agences bancaires et de commerces ont volé en éclat et des centaines de manifestants ont participé aux affrontements avec les forces de l'ordre.